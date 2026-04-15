Organici docenti 2026-27 Uil Scuola Rua | Non basta il lieve aumento del sostegno Le scelte sono ancora guidate dai vincoli di spesa Serve un investimento per ridurre gli alunni per classe

Al termine dell’incontro al Ministero sull’organico scolastico per il 202627, la Uil Scuola Rua ha evidenziato che, nonostante alcuni piccoli aggiustamenti, le decisioni continuano a essere influenzate principalmente dai vincoli di bilancio. La sigla ha sottolineato come l’aumento del sostegno sia insufficiente e che le scelte siano motivate più da risparmio che da esigenze didattiche. Si chiede quindi un investimento per ridurre il numero di studenti per classe.

Al termine dell’incontro al Ministero sulla bozza degli organici 202627, la Uil Scuola Rua esprime forte preoccupazione per un impianto che, nonostante alcuni lievi correttivi, continua a rispondere più a logiche di contenimento della spesa che alle reali necessità educative del Paese. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Tutorial mobilità docenti e ATA, passaggi di ruolo, vincoli e deroghe: le info utili. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Giovedì 26 marzo alle 14:30È iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente e per gli ATA.

Mobilità docenti, vincoli e non solo: chi può presentare la domanda. QUESTION TIME con Pizzo (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 17 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Riforma degli Istituti Tecnici, sospesa la mobilitazione; Riforma Istituti Tecnici: la protesta si ferma, il Governo apre alla revisione dei quadri orari. Cattedre salve sotto le 18 ore e tavolo per modificare il decreto; Riforma istruzione tecnica: il Ministero garantisce che non ci saranno esuberi, almeno nell'immediato; Riforma degli istituti tecnici: tregua tra sindacati e governo, ma il nodo resta aperto.

Tfa Sostegno, la UIL Scuola: Abolire il numero chiuso. Basta con la via crucis dei docenti costretti all’esteroNon è solo una battaglia sindacale, ma una missione educativa e civile. Con queste parole il Segretario generale della UIL Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ha rilanciato oggi da Napoli una delle riven ... orizzontescuola.it

Contratto scuola 2025-27, D’Aprile (Uil Scuola): Per la prima volta, dopo anni di ritardi, firmiamo un contratto non scadutoAumenti medi da oltre 130 euro e 800 euro di arretrati. Nella nota a verbale, su richiesta Uil Scuola, è stato inserito il richiamo al recupero dell'anno 2013 e la richiesta che i 20 milioni destinati ... orizzontescuola.it

Non è solo una battaglia sindacale, ma una "missione educativa e civile". Con queste parole il Segretario generale della UIL Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ha rilanciato oggi da Napoli una delle rivendicazioni più sentite dal mondo della scuola: l'aboliz… x.com

PRIORITA' Chiediamo ai sindacati della scuola – Anief_ FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS, Gilda degli Insegnanti – di trasformare in una misura concreta la richiesta già messa a verbale: inserire la deroga per il ricongiungimento ai figli in età d facebook