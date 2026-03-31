Assunzioni SanitaService ad agenzie interinali e con contratti a tempo determinato | Non sostenibile e pericoloso

Recentemente, l’azienda SanitaService ha avviato assunzioni tramite agenzie interinali e contratti a tempo determinato. La decisione ha suscitato critiche da parte di alcune organizzazioni, che hanno definito questa pratica non sostenibile e potenzialmente rischiosa. La questione riguarda l’impatto delle assunzioni temporanee sulla stabilità del personale e sulla gestione delle risorse umane all’interno dell’azienda.

Entro il mese di maggio partiranno le procedure concorsuali per infermieri nella Asl Bari e per operatori socio sanitari al Policlinico Riuniti di Foggia, con graduatorie previste entro ottobre. Rafforzare il sistema sanitario è una priorità.Assumere OSS e infermieri è fondamentale, indispensabile, urgente. Sono il cuore dei reparti.Sono accanto ai pazienti ogni giorno.Sono quelli che garantiscono assistenza continua. Più OSS significa più assistenza dignitosaPiù infermieri significa meno carichi insostenibiliPiù personale significa servizi che funzionano davvero Ma c’è una verità che deve essere detta con chiarezza:non si può rafforzare la sanità lasciando indietro un altro pezzo fondamentale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Assunzioni SanitaService ad agenzie interinali e con contratti a tempo determinato: “Non sostenibile e pericoloso” Articoli correlati Regione Puglia: approfondimento su assunzioni mediante contratti di somministrazione di lavoro Direttiva ad agenzie ed enti strumentali regionali,Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Con una direttiva inviata alle Agenzie e agli enti strumentali regionali, la Presidenza della... Concorso infermieri 2026 all’Asl Napoli 1, assunzioni a tempo determinato: quando fare domanda e requisitiConcorso pubblico all'Asl Napoli 1 Centro per assumere infermieri e Oss a tempo determinato. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Blocco assunzioni, autisti 118 e ausiliari foggiani temono il posto: Senza di noi il sistema crolla - FoggiaToday; Sanitaservice: Usb chiede audizione contro il blocco delle assunzioni, Cgil si rivolge al prefetto; Tempesta sulla sanità pugliese: stop assunzioni e 118 a rischio, l’affondo di Cera; Sanitaservice, la denuncia dell'USB di Foggia: Un blocco che mette a rischio servizi essenziali. Sanitaservice, i sindacati: «No allo stop delle assunzioni»È scontro sullo stop imposto dalla Regione ad assunzioni e appalti nelle Sanitaservice, i sindacati sono sul piede di guerra e chiedono chiarimenti all'assessore Donato Pentassuglia. quotidianodipuglia.it Emergenza 118 Brindisi, Fials: “Sanitaservice al limite, turni massacranti. Chiediamo assunzioni immediate” #brindisicronaca - facebook.com facebook