La Corte dei conti cita de Magistris | Danno erariale da 23 milioni L’ex sindaco di Napoli | Certo della correttezza del mio operato

La Procura regionale della Corte dei conti della Campania ha citato in giudizio l’ex sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, per la ricapitalizzazione dell’azienda di trasporto pubblico locale decisa nel 2019 e conclusa con il fallimento nel 2022. La Corte dei conti ha contestato un danno erariale di circa 23 milioni di euro. De Magistris ha commentato di essere sicuro della correttezza del suo operato.

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La Procura regionale della Corte dei conti della Campania ha citato in giudizio l’ex sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, per la ricapitalizzazione della Ctp, l’azienda del trasporto provinciale decisa nel 2019 e fallita nel 2022. La decisione è stata resa nota martedì nel corso di una conferenza stampa. Complessivamente saranno otto le persone chiamate a giudizio: oltre all’ex sindaco, figurano anche il direttore generale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti dell’epoca. La prima udienza è stata fissata per il 10 novembre 2026. Secondo la Corte dei conti, la scelta di ricapitalizzare la società partecipata della Città metropolitana avrebbe provocato un danno erariale superiore ai 23 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Corte dei conti cita de Magistris: “Danno erariale da 23 milioni”. L’ex sindaco di Napoli: “Certo della correttezza del mio operato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Corte dei conti cita de Magistris: contestato un danno erariale da 23 milioni. L’ex sindaco di Napoli: “Certo della correttezza del mio operato”La Procura regionale della Corte dei conti della Campania ha citato in giudizio l’ex sindaco della Città metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris,... Danno erariale da 23 milioni, la Corte dei Conti cita in giudizio de MagistrisLa Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e della Città metropolitana, per... Temi più discussi: De Magistris: Certo della correttezza assoluta del mio operato; La Corte dei Conti della Campania cita dirigenti e revisori della Ctp, danno di oltre 20 milioni; Danno erariale da 23 milioni, la Corte dei Conti cita in giudizio de Magistris; Corte dei Conti cita in giudizio Luigi de Magistris e altri 7 per danno erariale da 23 milioni di euro per la Ctp. SOCIETA AGRICOLA I FEUDI VALLINO MARTINOZZI S.R.L. - Results on X | Live Posts & Updates x.com «Danno erariale da 23 milioni»: la Corte dei conti cita in giudizio de Magistris. L'ex sindaco: «Mio operato corretto»La Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio l'ex sindaco della Città metropolitana, Luigi de Magistris, per ... msn.com Corte dei Conti cita in giudizio Luigi de Magistris e altri 7 per danno erariale da 23 milioni di euro per la CtpLa Procura della Corte dei Conti contesta un danno erariale da 23 milioni di euro per le ricapitalizzazioni della Ctp, la società dei bus fallita nel ... fanpage.it