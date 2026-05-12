Danno erariale da 23 milioni la Corte dei Conti cita in giudizio de Magistris
La Corte dei Conti della Campania ha citato in giudizio l’ex sindaco di Napoli e della Città metropolitana, accusato di aver causato un danno erariale di 23 milioni di euro. La contestazione riguarda la decisione di ricapitalizzare l’azienda di trasporto provinciale nel 2019, un’operazione che si è conclusa con il fallimento nel 2022. La procedura è stata avviata dalla Procura regionale della Corte dei conti.
La Procura regionale della Corte dei conti della Campania cita in giudizio Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli e della Città metropolitana, per la ricapitalizzazione di Ctp (azienda del trasporto provinciale) decisa nel 2019, poi fallita nel 2022. In otto a giudizioA giudizio andranno.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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