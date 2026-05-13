La corsa Champions blocca il mercato | da Vlahovic a Lewa e Nico Paz sarà l' Europa a far la differenza

Le squadre italiane coinvolte nelle competizioni europee attendono di conoscere i loro turni prima di intervenire sul mercato. Tra i nomi più caldi ci sono giocatori come Vlahovic, Lewa e Nico Paz, che potrebbero cambiare maglia a seconda delle qualificazioni e delle opportunità nelle prossime fasi delle competizioni continentali. La scelta delle squadre sarà influenzata dalla partecipazione alle coppe, determinando così le strategie di mercato dei club italiani.

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A parole tutti lavorano per il piano A. La realtà è che occorre ancora un po' di pazienza: senza la qualificazione in Champions (o in generale nelle coppe) gli obiettivi primari restano in sospeso. Anzi, è doveroso cominciare a vagliare anche le alternative, vale a dire il cosiddetto piano B. L'unico modo per programmare in maniera accorta la nuova stagione. Anche gli stessi neo-campioni d'Italia dell'Inter devono fare i conti con le incertezze altrui. E pure chi vende preferisce aspettare, annusando l'aria di aste ancora solo teoriche. Al centro di questa empasse c'è in principal modo la Juventus, reduce da stagioni pesanti, gravate dai rossi di bilancio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La corsa Champions blocca il mercato: da Vlahovic a Lewa e Nico Paz, sarà l'Europa a far la differenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Mercato Inter il doppio piano per Nico Paz e Palestra: la strategia di Ausilio per l’estate Nico Paz vale 65 milioni: il Como vola verso la Champions LeagueNico Paz, il ventunenne talento argentino del Como, è scalato le gerarchie del valore di mercato in Serie A, posizionandosi tra i cinque giocatori... Argomenti più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; Consigli fantacalcio, 11 BIG per la 36^ giornata. Ds Como: Nico Paz? Vogliamo che resti, ecco cosa risulta sull’Inter. E su Perrone…Il ds del Como ha parlato della corsa Champions ma anche di mercato e dell'interesse dell'Inter verso due giocatori di Fabregas ... msn.com Addio Nico Paz, eppure Fabregas: Lo dici te. La Champions può cambiare tutto?È stato un incrocio con una posta in palio decisamente più importante per il Como piuttosto che per il Napoli, rimasto fuori da tutte le. tuttomercatoweb.com