Nico Paz, giovane attaccante argentino di 21 anni, è attualmente valutato 65 milioni di euro. Con questa cifra, si colloca tra i cinque giocatori più costosi della Serie A. Il suo trasferimento e le sue prestazioni hanno contribuito a far salire il valore di mercato del giocatore, che gioca con il Como. La squadra si trova in una posizione favorevole in classifica e mira a qualificarsi per la Champions League.

Nico Paz, il ventunenne talento argentino del Como, è scalato le gerarchie del valore di mercato in Serie A, posizionandosi tra i cinque giocatori più quotati del campionato. Il suo impatto tecnico a Sinigaglia sta spingendo gli azzurri verso una possibile qualificazione storica per la Champions League. Il percorso di crescita del calciatore, cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, ha raggiunto un picco significativo in questa stagione. Con 10 reti e sei assist realizzati in 29 presenze nel massimo campionato, l’argentino è diventato il fulcro dell’assetto tattico della squadra lombarda. Questa esplosione individuale ha riflessi diretti sulla classifica, dove il Como occupa attualmente il quarto posto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nico Paz vale 65 milioni: il Como vola verso la Champions League

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