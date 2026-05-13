La Coppa Italia è un torneo che suscita opinioni contrastanti: molti la considerano un trofeo secondario e tendono a non valorizzarla, ma chi riesce ad arrivare in finale dà comunque peso a questa competizione. Quest’anno, in finale, si affrontano Inter e un’altra squadra, entrambe determinate a conquistare il trofeo. La partita si svolge in un clima di attesa e di interesse, con i tifosi pronti a sostenere la loro squadra per la vittoria.

Stasera alle 21 Inter e Lazio giocheranno la finale di Coppa Italia, il secondo trofeo più importante del calcio italiano dopo il campionato di Serie A. Per l’Inter, vincerla vorrebbe dire fare il cosiddetto “doblete”, vincere cioè Scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione (cosa che succede di rado, ci riuscì la Juventus nel 2018 l’ultima volta). Per la Lazio vincere la Coppa Italia significherebbe ottenere un trofeo dopo una stagione confusionaria e per molti tratti deludente. Per entrambe sarebbe un ottimo modo di chiudere la stagione, perché pur dovendo giocare ancora due partite di campionato né Inter né Lazio hanno altri obiettivi da raggiungere.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Coppa Italia conta solo se la vinci

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