Su Instagram, Francesca Pascale ha pubblicato un’immagine accompagnata da una frase che cita un commento di Marta Fascina, in cui si afferma che Pascale non avrebbe un ruolo rilevante in Forza Italia. La risposta di Pascale non si è fatta attendere, e ha commentato che Fascina rappresenta un costo di ventimila euro per gli italiani. La vicenda si svolge sui social, con una serie di scambi tra le due figure pubbliche.

Roma, 15 marzo 2026 – Una storie sul profilo Instagram di Francesca Pascale che condivide un’immagine e un titolo con il botta e risposta con Marta Fascina: “Pascale non conta. Forza Italia? Io sto con i Berlusconi” (le parole di Fascina ndr ). La replica: “Lei costa 20mila euro al mese. senza andare in Parlamento (la risposta della Pascale ndr )”. https:www.quotidiano.netvideopoliticatajani-lascia-sede-mediaset-oltre-4-ore-di-incontro-con-i-berlusconi-qrv61hzp Ora, una, Franscesca Pascale, è una ex di Silvio Berlusconi (poi sposatasi con la cantante Paola Turci e diventata un’attivista dei diritti Lgbt), l’altra, Marta Fascina, è l’ultima...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il dissing fra Marta Fascina e Francesca Pascale. “Lei non conta in Forza Italia”. La replica: “Lei conta per 20mila euro sulle spalle degli italiani”

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