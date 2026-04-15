Una discussione tra due esponenti politiche è stata resa pubblica attraverso i social media. Su Instagram, una delle protagoniste ha condiviso un’immagine accompagnata da un messaggio che cita le parole dell’altra, che afferma di sostenere il leader storico del partito. La risposta è arrivata subito, con una critica diretta riguardo ai costi sostenuti pubblicamente. La vicenda riguarda la posizione di entrambe all’interno del partito e le rispettive dichiarazioni pubbliche.

Roma, 15 marzo 2026 – Una storie sul profilo Instagram di Francesca Pascale che condivide un’immagine e un titolo con il botta e risposta con Marta Fascina: “Pascale non conta. Forza Italia? Io sto con i Berlusconi” (le parole di Fascina ndr ). La replica: “Lei costa 20mila euro al mese. senza andare in Parlamento (la risposta della Pascale ndr )”. https:www.quotidiano.netvideopoliticatajani-lascia-sede-mediaset-oltre-4-ore-di-incontro-con-i-berlusconi-qrv61hzp Ora, una, Franscesca Pascale, è una ex di Silvio Berlusconi (poi sposatasi con la cantante Paola Turci e diventata un’attivista dei diritti Lgbt), l’altra, Marta Fascina, è l’ultima...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scontro tra Marta Fascina e Francesca Pascale. “Lei non conta in Forza Italia”. La replica: “Lei conta per 20mila euro sulle spalle degli italiani”

Francesca Pascale asfalta Marta Fascina: «Io non conto nulla Lei prende 20mila euro al mese»

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Marta Fascina, l'ultima compagna di Berlusconi: "Servono facce nuove per Forza Italia. Francesca Pascale non conta niente" La replica durissima: "Ha ragione Marta Fascina, io non conto niente: la mia è solo passione politica. Io non sarò mai come lei che c facebook

Francesca Pascale risponde a Marta Fascina: “Io non conto nulla, mica come lei che conta 20mila euro al mese per non andare in Parlamento” di @salvini_giacomo x.com