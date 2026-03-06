Una bella piazza per i diritti delle donne | un marzo ricco di eventi gratuiti in Piazza Garibaldi

Nel mese di marzo, Piazza Garibaldi ospita una serie di eventi gratuiti dedicati ai diritti delle donne, con iniziative che coinvolgono musica, danza, arti figurative e presentazioni di libri. La programmazione mira a coinvolgere il pubblico in attività multidisciplinari e partecipative, offrendo uno spazio di confronto e riflessione sull'apporto delle donne nella società. La piazza si trasforma così in un punto di incontro per celebrare e sensibilizzare su questi temi.

Giovedì 19 marzo ore 17 Presentazione del libro Antropocene digitale. Rischiare insieme sulle soglie del futuro di Adam Arvidsson e Vincenzo Luise (UTET), con il prof. Adam Arvidsson, sociologo, Università degli Studi di Napoli Federico II. Al termine Figlie d' 'a tempesta, performance della scuola Giselle Movement FLC su coreografie di Luciana Trulio. Sabato 21 marzo ore 11-13 Living Library – Biblioteca vivente "Donne che fanno storia, oggi": uno spazio di incontro e confronto in cui le storie prendono voce attraverso una Biblioteca Vivente animata dalle ragazze di Prime Minister – Scuola di politica per giovani donne.