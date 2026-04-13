Castro s’illumina di fede tradizione e spettacolo con la festa di Maria SS Annunziata

A Castro si preparano i festeggiamenti in onore di Maria SS. Annunziata, con eventi che coinvolgono la comunità locale. Le celebrazioni includono processioni, momenti religiosi e spettacoli pubblici, che si svolgeranno nei prossimi giorni. La manifestazione rappresenta un momento di aggregazione e di rispetto delle tradizioni religiose, attirando partecipanti da diverse zone della regione. La città si prepara ad accogliere i devoti e i visitatori in questa occasione speciale.

CASTRO – Fede, tradizione e spettacolo: è tutto è pronto a Castro per i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Annunziata, patrona della città.Il ricco programma di iniziative religiose e civili, in programma dal 24 al 26 aprile, è stato presentato oggi a Palazzo Adorno, a Lecce, dai.🔗 Leggi su Lecceprima.it Festa di Santa Lucia Erchie 2026: fede, tradizione e spettacoloERCHIE - Grande attesa a Erchie per la tradizionale festa in onore di Santa Lucia, in programma il 16 e 17 aprile 2026, preceduta da un intenso... Un tuffo nella tradizione: la Fiera della SS. Annunziata vista da Felice RogialliArezzo: “la corsa un si paga? Allora si paga caro” — Tassista picchiato, cliente finisce in galera Filtro d’amore… ma spariscono i soldi: coppia...