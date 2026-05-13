La coop condannata fa affari con il Pd

Recentemente, una cooperativa bolognese è stata condannata dalla Corte dei Conti a risarcire 66mila euro al Comune a causa di requisiti mancanti. La stessa cooperativa, fondata da un noto imprenditore, risulta essere coinvolta in rapporti con il Partito Democratico locale, mentre non riceve solo finanziamenti pubblici da enti comunali e regionali. La collaborazione tra l'organizzazione e il partito si fa sempre più evidente.

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