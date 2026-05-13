La coop condannata fa affari con il Pd
Recentemente, una cooperativa bolognese è stata condannata dalla Corte dei Conti a risarcire 66mila euro al Comune a causa di requisiti mancanti. La stessa cooperativa, fondata da un noto imprenditore, risulta essere coinvolta in rapporti con il Partito Democratico locale, mentre non riceve solo finanziamenti pubblici da enti comunali e regionali. La collaborazione tra l'organizzazione e il partito si fa sempre più evidente.
L'abbraccio tra il Pd bolognese ed Estragon si fa sempre più tenero. La coop fondata da Manuele «Lele» Roveri, condannata di recente dalla Corte dei Conti al risarcimento di 66mila euro al Comune per mancanza di requisiti, non riceve soldi solo da Palazzo D'Accursio e dalla Regione Emilia Romagna. Ma, per le Feste dell'Unità, collabora in maniera stabile con il Pd. Che, del resto, è il partito che guida sia il Comune, con Matteo Lepore sindaco, sia la Regione, con Michele de Pascale governatore. Estragon è il «braccio armato» delle Feste dell'Unità bolognesi. Tanto che lo stesso Roveri viene definito «il re» delle kermesse targate Pd. La società non è un ospite ma un marchio interno delle Feste in questione, tanto chela sezione dedicata alla musica dal vivo della manifestazione dem si chiama «Estragon Summer Festival».🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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