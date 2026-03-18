Il Pd attacca Delmastro | In affari con famiglie mafiose

Il Partito Democratico ha accusato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, di avere rapporti con famiglie mafiose. La polemica si è accesa dopo che sono emerse alcune indagini e dichiarazioni che coinvolgerebbero il politico in questioni legate a presunti affari illeciti. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Il panorama politico italiano è scosso da una nuova, pesantissima bufera che vede al centro dell’attenzione il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, il rappresentante di Fratelli d’Italia sarebbe stato coinvolto in una vicenda societaria dai contorni estremamente opachi, legata a soggetti vicini alla criminalità organizzata. L’accusa mossa dalle opposizioni, in particolare dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, riguarda la partecipazione di Delmastro a una società che avrebbe intrattenuto rapporti diretti con la famiglia Caroccia, alcuni membri della quale sono stati condannati in via definitiva per reati aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il Pd attacca Delmastro: “In affari con famiglie mafiose” Articoli correlati Delmastro e la società con i Caroccia, il Pd: “Ombre inquietanti, il governo chiarisca prima del voto”Un'inchiesta de Il Fatto Quotidiano ricostruisce i rapporti societari tra il sottosegretario alla Giustizia Delmastro e una società collegata alla... Nuova bufera su Delmastro. Il sottosegretario in affari con la famiglia Caroccia? "Mi sono tolto dalla società, la mia storia antimafia è chiara"« La mia storia antimafia è chiara ed evidente, la mia battaglia contro la mafia è chiara ed evidente . Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il Pd attacca Delmastro In affari con... Argomenti discussi: Carcere di Alessandria, Sinistra Italiana attacca: Propaganda squallida di Delmastro e Locci. Il Pd attacca Delmastro: In affari con famiglie mafioseIl panorama politico italiano è scosso da una nuova, pesantissima bufera che vede al centro dell'attenzione il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ... thesocialpost.it Il Pd contro Delmastro: 'In affari con famiglie mafiose''Indaghi l'Antimafia, la premier spieghi'. Il sottosegretario: 'Io già fuori dalla società, la mia battaglia sempre chiara' (ANSA) ... ansa.it