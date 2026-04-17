Spaccio di eroina tra le mura domestiche | nei guai finiscono padre e figlia

Una coppia di persone è stata arrestate dopo che la polizia ha scoperto un’attività di spaccio di eroina condotta tra le mura di casa. L’operazione ha portato al fermo di un padre e di sua figlia, che sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e di strumenti per il confezionamento. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali altri coinvolgimenti.

RACALE – Un’attività di spaccio gestita direttamente tra le pareti domestiche, interrotta dall'intervento della polizia. Nel pomeriggio del 15 aprile, gli agenti del commissariato di Gallipoli hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 57 anni, Alessio Protopapa, e sua figlia di 26 anni.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Degrado urbano, lo spaccio di eroina non si ferma: in due finiscono nei guai Market della cocaina tra le mura di casa: nei guai madre e figlia. Trovata anche una pistola pronta all'usoUn market della droga gestito in famiglia e un’arma con la matricola cancellata pronta all'uso. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spaccia droga nella stanza affittata di un B&b di Montesilvano: arrestata giovane di Penne; Blitz nei boschi dello spaccio: fuga tra gli alberi, preso con cocaina, eroina e 3mila euro; Lo spaccio di eroina alla luce del giorno davanti al palazzo della Regione: dieci indagati, 5000 euro sequestrati. Il sindaco Ianeselli: Preoccupante, ringrazio la polizia; Lo spaccio di droga a Bologna, i pusher in trasferta vendono dosi a vista: arrestati cinque pendolari della droga in via Amendola. Spaccio a domicilio tra Gallarate e Cassano: arrestata coppia con un vasto giro di drogaLa Polizia di Stato ferma due coniugi attivi nello spaccio di cocaina, eroina e sostanze sintetiche: consegne organizzate via WhatsApp e oltre 800 grammi di stupefacenti sequestrati tra casa e auto ... varesenews.it Spaccio in famiglia durante i domiciliari, denunciati padre e figliaLa Polizia di Stato denuncia un 57enne e la figlia di 26 anni: sequestrati 24 grammi di eroina e materiale per il confezionamento. leccenews24.it THIENESE - Controlli serrati nelle zone di spaccio con il cane antidroga della polizia locale. E i risultati non mancano facebook L'aula del Senato ha approvato un emendamento unitario della maggioranza, a trazione #FdI, a prima firma del senatore #MarcoLisei, che introduce una circoscrizione della lieve entità sullo #spaccio di strada x.com