Sanremo 2026 Tommaso Paradiso con il guanto di One Piece | l’omaggio che non è sfuggito ai fan

Sul green carpet di Sanremo 2026, non è stato l’elegante cappotto Emporio Armani sfoggiato da Tommaso Paradiso a catturare l’attenzione, quanto un dettaglio apparentemente anomalo: una vistosa fascia azzurra sulla mano sinistra. Quella che molti hanno interpretato come una semplice medicazione improvvisata nascondeva in realtà qualcosa di molto più significativo: un guanto personalizzato decorato con il Jolly Roger di Monkey D. Luffy, il celebre teschio col cappello di paglia che identifica la ciurma di One Piece. In un contesto come quello sanremese, dove ogni gesto viene amplificato, decodificato e spesso studiato a tavolino, quel guanto rappresenta una scelta tutt’altro che casuale. È discreto ma riconoscibile, popolare ma non urlato. E soprattutto, perfettamente coerente con il percorso pubblico e privato dell’artista. La risposta alla domanda che tutti si ponevano è arrivata in un’intervista al settimanale Chi: “ Sono inciampato di notte su un giocattolo di mia figlia, mi sono appoggiato a un vetro della finestra e mi sono letteralmente spaccato la mano in due, hanno dovuto mettere dei punti sia dentro che fuori “, ha raccontato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

