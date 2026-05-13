La Comunicazione come strumento per estrarre valore nel Percorso di cura | una riflessione con Roberta Villa

Nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, si discute dell’importanza della comunicazione come strumento per migliorare il percorso di cura. Si evidenzia la necessità di bilanciare l’uso di tecnologie e risorse, mantenendo alta l’appropriatezza delle pratiche cliniche e farmacologiche. La riflessione si concentra su come l’uso efficace della comunicazione possa aiutare a ridurre pratiche eccessive e favorire interventi più mirati e sostenibili.

Nel contesto di un Servizio Sanitario Nazionale chiamato a bilanciare innovazione tecnologica e sostenibilità, paradigma il richiamo all’appropriatezza emerge come argine all’ overuse clinico e farmacologico. Una riflessione condivisa con Roberta Villa, giornalista scientifica, per comprendere come il tempo dedicato alla comunicazione tra medico e paziente possa non rappresentare un processo di estrazione di valore, capace di orientare la qualità della cura ed evitare prestazioni inutili e potenzialmente dannose, senza incrinare l’alleanza terapeutica. Introduzione. In una sanità sempre più dominata dalla rapidità delle prestazioni e dall’iper-tecnologizzazione, la prevenzione primaria – fondata sugli stili di vita e sui determinanti socioeconomici e commerciali – fatica spesso a trovare spazio e risonanza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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