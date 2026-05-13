La Comunicazione come strumento per estrarre valore nel Percorso di cura | una riflessione con Roberta Villa
Nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, si discute dell’importanza della comunicazione come strumento per migliorare il percorso di cura. Si evidenzia la necessità di bilanciare l’uso di tecnologie e risorse, mantenendo alta l’appropriatezza delle pratiche cliniche e farmacologiche. La riflessione si concentra su come l’uso efficace della comunicazione possa aiutare a ridurre pratiche eccessive e favorire interventi più mirati e sostenibili.
Nel contesto di un Servizio Sanitario Nazionale chiamato a bilanciare innovazione tecnologica e sostenibilità, paradigma il richiamo all’appropriatezza emerge come argine all’ overuse clinico e farmacologico. Una riflessione condivisa con Roberta Villa, giornalista scientifica, per comprendere come il tempo dedicato alla comunicazione tra medico e paziente possa non rappresentare un processo di estrazione di valore, capace di orientare la qualità della cura ed evitare prestazioni inutili e potenzialmente dannose, senza incrinare l’alleanza terapeutica. Introduzione. In una sanità sempre più dominata dalla rapidità delle prestazioni e dall’iper-tecnologizzazione, la prevenzione primaria – fondata sugli stili di vita e sui determinanti socioeconomici e commerciali – fatica spesso a trovare spazio e risonanza.🔗 Leggi su Ildenaro.it
The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook
Notizie correlate
“Curare ad Arte”: all’Anffas di Padova una riflessione sulle radici femminili e il valore sociale della curaIn occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, la Cgil di Padova e la Fp Cgil Padova promuovono un momento di confronto...
Leggi anche: Come la comunicazione può diventare uno strumento di inclusione con Equal di Adci
Temi più discussi: TOBIA-DAMA, formazione multidisciplinare per costruire una sanità più inclusiva nella gestione della disabilità complessa; Comunicazione pubblica: un percorso per i Comuni; Sclerosi multipla: convegno sulle migliori risposte diagnostico-terapeutiche ai bisogni dei pazienti; I Linguaggi della Creatività – Conversazione con La Niña.
La comunicazione come strumento di cura? Nel percorso oncologico, le parole contano quanto le terapie. Saper comunicare con empatia, chiarezza e precisione può migliorare l’aderenza ai trattamenti, ridurre l’ansia del paziente e favorire una presa in facebook
Dirò un’ovvietà, credo che tutti noi ci stiamo focalizzando troppo su chi guiderà questo percorso e troppo poco su programmi, temi, e proposte concrete. Intervista completa: eurocomunicazione.com/2026/05/05/ben… x.com
Autodidatta, scappato da una carriera che schiaccia l'anima e sono caduto nel C++... come posso trasformarlo in un percorso reale? - reddit.com reddit
Diocesi: Milano, sacerdoti e comunicazione nell’era digitale, un percorso di formazioneLa Chiesa di oggi si trova a operare in un contesto sempre più digitale, dove la comunicazione gioca un ruolo cruciale. Una realtà che sfida e interroga anche i presbiteri e il loro modo di ... agensir.it
Presentato il libro di Umberto Mancini sulla comunicazione economico-finanziaria nell'era dell'IALa comunicazione economico-finanziaria nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Teoria, applicazioni e nuovi modelli per orientarsi e ... iltempo.it