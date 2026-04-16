Come la comunicazione può diventare uno strumento di inclusione con Equal di Adci

Il 17 aprile alle 18.45 a Milano si terrà nuovamente Equal, un evento promosso dall’Adci che si propone di utilizzare la pubblicità come strumento per promuovere l’uguaglianza. La manifestazione segue la prima tappa del 2026 a Roma e coinvolge aziende e istituzioni, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo della comunicazione nel favorire l’inclusione.

Dopo la prima tappa 2026 a Roma, torna a Milano il 17 aprile alle ore 18.45 Equal, l’appuntamento che promuove l'uguaglianza attraverso la pubblicità, coinvolgendo aziende ed istituzioni. L’iniziativa è promossa da Art Directors Club Italiano, l’associazione culturale che dal 1985 riunisce i.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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