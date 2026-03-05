Curare ad Arte | all’Anffas di Padova una riflessione sulle radici femminili e il valore sociale della cura

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Anffas di Padova organizza un evento intitolato “Curare ad Arte” che si concentra sulle radici femminili e sul valore sociale della cura. La Cgil di Padova e la Fp Cgil Padova promuovono un momento di confronto e approfondimento incentrato sulla dimensione della cura, un tema che tocca da vicino la società e il mondo del lavoro.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, la Cgil di Padova e la Fp Cgil Padova promuovono un momento di confronto e approfondimento dedicato a un tema che attraversa profondamente la nostra società e il mercato del lavoro: la dimensione della cura. L'iniziativa, intitolata "Curare ad Arte: limiti e forza della cura, dimensione storicamente femminile", si terrà domani, venerdì 6 marzo, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso la sede dell’ANFFAS di Padova in via Due Palazzi 41. L'evento si propone di esplorare le complessità di un ambito professionale che, ancora oggi, vede le donne come protagoniste assolute, spesso portando su di sé il carico di una responsabilità che è al contempo risorsa sociale e limite professionale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

