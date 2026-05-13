La cogenitorialità pilastro della famiglia

Cento persone, fra cui molte ostetriche, professionisti e studentesse universitarie, hanno gremito la sala convegni del Museo della Marineria in occasione dell’incontro ’Mi è nato un papà’. Si è parlato del ruolo delle ostetriche, mentre il dottor Alessandro Volta, pediatra e neonatologo, direttore della Struttura complessa Salute Infanzia dell’Ausl di Reggio Emilia e figura di riferimento per la formazione in ambito neonatale, ha accompagnato la platea in una serie di interessanti spunti di riflessione, affrontando da grande esperto l’argomento ’Identità dei nuovi papà, come cambia la figura del padre’. La presidente dell’Ordine della...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Communicating After Separation | Season 8 Episode 3

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