La formazione specialistica come pilastro della sicurezza e del risanamento territoriale

È stata presentata a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, la seconda edizione del Master in “Transizione ecologica e rigenerazione ambientale per comunità sostenibili”. L’iniziativa si concentra sulla formazione specializzata nel settore ambientale, con l’obiettivo di rafforzare le competenze legate alla sicurezza e al risanamento territoriale. La presentazione ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e professionisti del settore.

(Adnkronos) – Presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, è stato presentato il Master di II livello in “Transizione ecologica e rigenerazione ambientale per comunità sostenibili”. L'iniziativa, alla sua prima edizione, è promossa dal Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) e dal Ce.FLI, segnando l'ingresso organico dell'alta formazione militare nei settori specialistici della bonifica ambientale e della gestione del ciclo dei rifiuti. Il percorso accademico nasce dall'esigenza di preparare professionalità civili e militari in grado di governare processi complessi di risanamento e riconversione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Nuova rete a Reggio: formazione specialistica contro la violenzaL’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS lancia a Reggio Calabria il progetto FORMA D, un’iniziativa volta a individuare e contrastare le... Un pilastro della sanità territoriale forlivese: addio al dottor Galeazzo GaraviniLa sua lunga carriera è stata legata all’Ausl di Forlì, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente dei servizi di integrazione socio-sanitaria Lutto nel... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mur, Medicina: riuniti i Tavoli tecnici su accesso e formazione specialistica; Contributi per la formazione specialistica del personale: quanto convengono alle PMI; UniPa inaugura il nuovo Centro di simulazione per la formazione di medici e infermieri: hub strategico per il Sud Italia; Sviluppo competenze PMI: il nuovo incentivo MIMIT per la formazione strategica del capitale umano. La formazione specialistica e la sindrome del Gattopardo dell’Università italianaImbuto formativo, età avanzata di ingresso nel mondo del lavoro, prodotto finale grezzo, nemmeno semilavorato. Queste le principali criticità della formazione medica in Italia. Alle quali si risponde ... quotidianosanita.it Formazione specialistica. I problemi per la medicina d’urgenzail dibattito di questi giorni sulla gestione della formazione medica specialistica in Italia (disegno di legge delega ex art. 22 del Patto per la salute) va ricondotto alla sua sostanza fondamentale ... quotidianosanita.it Si tratta di confronti dedicati alla formazione medica con specifico riferimento alle modalità di accesso ai corsi di laurea e al sistema della formazione specialistica - facebook.com facebook #goodnews «Riformare la formazione specialistica per preparare la sanità del futuro» Intervista al prof. Antonio Mistretta, nominato al Tavolo tecnico del Mur per la riforma della formazione medica specialistica @unict_it #unict #unictmagazine unictmagazine.u x.com