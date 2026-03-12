Famiglia nel bosco uno dei bimbi in sciopero della fame in casa famiglia fino al ritorno della madre

In una casa famiglia situata nel bosco, uno dei tre bambini si rifiuta di mangiare e ha deciso di restare a digiuno fino al ritorno della madre. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei servizi sociali, che stanno monitorando il comportamento del bambino. La famiglia si trova sotto osservazione, mentre il resto dei figli si trova all’interno della stessa struttura.

