La città che cambia Confcommercio rilancia | Le attività di prossimità sono presidi di sicurezza
Mercoledì mattina si è tenuto un incontro presso l’Auditorium di Confcommercio Rimini, con la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore commerciale. L’evento si inserisce nella tredicesima edizione della Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace”, quest’anno dedicata al tema “Più negozi e più sicurezza”. Durante il convegno, si è discusso del ruolo delle attività di prossimità come elementi di presidio di sicurezza urbana.
Grande partecipazione mercoledì mattina (13 maggio) all’Auditorium di Confcommercio Rimini per il convegno sulla sicurezza urbana in occasione della 13esima edizione della Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace”, dedicata quest’anno al tema: “Più negozi e più sicurezza per.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Scuole, “Green 5.0 – la città che cambia”: contributi per le attività didatticheDare voce alle nuove generazioni per immaginare città più sostenibili, resilienti e innovative.
Legalità e sicurezza, Confcommercio Foggia rilancia il ruolo dei negozi come presidio socialeSi è svolta questo pomeriggio, nella Sala Rosa Rosa della sede di Confcommercio Foggia, l’undicesima edizione di “Legalità, ci piace!”, la giornata...
Temi più discussi: CAMBIO VIABILITÀ A SAN FELICE: PER CONFCOMMERCIO SI APRE UNO SCENARIO PREOCCUPANTE; Giornata nazionale di Confcommercio Legalità, ci piace, un convegno sulla sicurezza urbana; Mamma, giochiamo?. L’idea di Confcommercio che riporta in città i giochi di una volta; Fedriga agli 80 anni di Confcommercio Gorizia: La città può diventare un polo del Made in Italy.
PISA, PROSEGUE LA CAMPAGNA DI ASCOLTO IL QUARTIERE DEL FUTURO PER LA CITTÀ CHE CAMBIA Si chiama Il Quartiere del futuro per la città che cambia, la campagna che vede la partecipazione del Sindaco e degli assessori e il confronto con i facebook
Ho quasi firmato un contratto per un locale che si è rivelato una trappola. Come analizzate voi una zona prima di aprire? - reddit.com reddit
CASOLARE LUCANO S.A.S. DI LOLAICO VITO - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Senigallia, Confcommercio chiede un patto di città ai tre candidato sindacoSenigallia potrà restare un punto di riferimento sull’Adriatico solo se il prossimo sindaco considererà il terziario – commercio, turismo, ristorazione, servizi e cultura – come un unico motore di svi ... senigallianotizie.it
Centri storici, Cavo (Confcommercio): la proposta di legge contro lo spopolamento commerciale va nella giusta direzione. Ma il percorso non può trascurare il confronto con le ...Negli ultimi tredici anni le città italiane hanno visto sparire 156mila negozi e attività ambulanti secondo i dati dell’Ufficio Studi ... ildiariodellavoro.it