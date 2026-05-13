La città che cambia Confcommercio rilancia | Le attività di prossimità sono presidi di sicurezza

Mercoledì mattina si è tenuto un incontro presso l’Auditorium di Confcommercio Rimini, con la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore commerciale. L’evento si inserisce nella tredicesima edizione della Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace”, quest’anno dedicata al tema “Più negozi e più sicurezza”. Durante il convegno, si è discusso del ruolo delle attività di prossimità come elementi di presidio di sicurezza urbana.

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