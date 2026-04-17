Scuole Green 5.0 – la città che cambia | contributi per le attività didattiche

È stato annunciato un nuovo concorso di idee promosso dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania, intitolato “Green 5.0 – la città che cambia”. L’iniziativa mira a coinvolgere le scuole e le giovani generazioni, invitandole a proporre proposte per rendere le città più sostenibili, resilienti e innovative. Il progetto si rivolge alle attività didattiche e si propone di stimolare l’immaginazione dei ragazzi nel pensare al futuro urbano.

Dare voce alle nuove generazioni per immaginare città più sostenibili, resilienti e innovative. Con questo obiettivo l’ Assessorato all’Ambiente della Regione Campania lancia il concorso di idee “Green 5.0: la città che cambia”, rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico 20252026. Un’iniziativa che mette al centro l’ambiente coinvolgendo creatività, partecipazione e responsabilità, chiamando i giovani e le giovani a ripensare luoghi reali delle proprie città, trasformandoli in spazi più inclusivi, vivibili e ecologici. “Sappiamo che le giovani generazioni non sono mere spettatrici del cambiamento, ma vere protagoniste.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Regione, al via il concorso di idee "Green 5.0: la città che cambia" per le scuoleDare voce alle nuove generazioni per immaginare città più sostenibili, resilienti e innovative. Allerta Meteo, il sindaco Trantino dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole“Dopo aver verificato i modelli previsionali ed esserci consultati anche con altri enti, abbiamo deciso di sospendere l'attività didattiche per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Concorso di idee Green 5.0: La città che cambia – Anno Scolastico 2025/2026; Scuola, la Regione Campania lancia il concorso Green 5.0: la città che cambia; ‘Green 5.0’, Pecoraro: Costruiamo la Campania del futuro; Police To Be Green EDT: L'Essenza Urban-Green in Formato 125ml. Campania, al via il concorso per le scuole Green 5.0: la città che cambiaIl concorso invita i giovani a immaginare il futuro delle città partendo da luoghi reali, trasformandoli in ecosistemi più sostenibili, inclusivi e attenti all’ambiente. I partecipanti potranno propor ... ecodallecitta.it ‘Green 5.0’, Pecoraro: Costruiamo la Campania del futuroL'Assessore: 'Le giovani generazioni non sono mere spettatrici del cambiamento, ma vere protagoniste' Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa della Regione Campania. Dare voce alle nuove generazi ... expartibus.it Scuole e università chiuse venerdì 8 e sabato 9 maggio. La chiusura di parchi e giardini scatterà invece già giovedì 7 maggio e fino alla mattina di lunedì 11. Queste le decisioni del Comune in merito all’arrivo degli Alpini: la 97 esima Adunata Nazionale Alpini facebook