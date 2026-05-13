La cerimonia d’apertura Emozione Peter Jackson Il Signore della Palma

La cerimonia di apertura del festival di Cannes 2026 è stata condotta dall’attrice francese Eye Haidara. Durante l’evento, si è parlato della carriera di Peter Jackson, premiato con la Palma d’oro alla carriera. La presentazione ha suscitato emozioni tra il pubblico, sottolineando l’importanza di una figura riconosciuta nel mondo del cinema. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di festa e riconoscimento.

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Presentata dall’attrice francese Eye Haidara, la cerimonia di apertura del festival di Cannes 2026 ha celebrato l’arte visionaria di Peter Jackson, Palma d’oro alla carriera. A consegnargliela, Elijah Wood. Frodo, 45 anni, capelli grigi, spiega: "Peter ha iniziato facendo le maschere degli alieni nella cucina della madre, e ha iniziato una delle più grandi carriere del cinema. Non sono scene quelle che ricordo, ma le atmosfere sul set, e la sua capacità di prendere decisioni impossibili con una calma incredibile", dice Elijah Wood. Peter Jackson, 64 anni, riceve una intuibile standing ovation. L’abito è vagamente fuori misura, l’aria seria e intimidita quando riceve la Palma d’oro e la mostra ai fotografi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La cerimonia d’apertura. Emozione Peter Jackson. Il Signore della Palma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cannes, stasera cerimonia di apertura con Peter Jackson: premio alla Carriera da Elijah Wood(Adnkronos) – La 79esima edizione del Festival di Cannes è ai nastri di partenza. Peter Jackson riceverà la Palma d'oro alla carriera a Cannes 2026Il regista e produttore verrà celebrato sulla Croisette durante la serata di apertura della 79esima edizione del festival francese. Argomenti più discussi: La cerimonia d’apertura. Emozione Peter Jackson. Il Signore della Palma; I Beatles per Peter Jackson, Palma alla carriera; Peter Jackson incanta il red carpet di Cannes 79: le foto della Palma d’Oro onoraria; Si apre la 79/a edizione di Cannes, 'il cinema come resistenza'. Cannes 2026 al via tra politica, emozione e cinema d’autore con la commedia romantica di SalvadoriLa serata inaugurale del 79esimo Festival di Cannes celebra il potere del cinema come arte e resistenza, con Palma d’oro onoraria a Peter Jackson ... artribune.com