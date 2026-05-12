Casertana all’Arechi serve l’impresa | rossoblù chiamati a ribaltare la Salernitana

Da casertanews.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casertana si prepara alla partita contro la Salernitana, in programma all’Arechi, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e mantenere aperte le speranze di salvezza. La squadra rossoblù affronta i novanta minuti finali della stagione, consapevole della difficoltà dell’impresa ma determinata a provarci fino in fondo. La sfida rappresenta l’ultima occasione per cercare di cambiare il corso delle cose e tenere vivo il sogno di restare in categoria.

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Novanta minuti per tenere viva una stagione intera. La Casertana prepara la battaglia dell’Arechi con la consapevolezza che la missione è complicata, ma tutt’altro che impossibile. Domani sera (mercoledì 13 maggio), contro la Salernitana, servirà una vittoria con almeno due gol di scarto per.🔗 Leggi su Casertanews.it

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