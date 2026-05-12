Casertana all’Arechi serve l’impresa | rossoblù chiamati a ribaltare la Salernitana
La Casertana si prepara alla partita contro la Salernitana, in programma all’Arechi, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e mantenere aperte le speranze di salvezza. La squadra rossoblù affronta i novanta minuti finali della stagione, consapevole della difficoltà dell’impresa ma determinata a provarci fino in fondo. La sfida rappresenta l’ultima occasione per cercare di cambiare il corso delle cose e tenere vivo il sogno di restare in categoria.
Novanta minuti per tenere viva una stagione intera. La Casertana prepara la battaglia dell’Arechi con la consapevolezza che la missione è complicata, ma tutt’altro che impossibile. Domani sera (mercoledì 13 maggio), contro la Salernitana, servirà una vittoria con almeno due gol di scarto per.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Leggi anche: La Casertana sfiora l'impresa ma il primo round del derby playoff va alla Salernitana
C’è la capolista Desenzano. Ai rossoblù serve l’impresa"Che sia la prima in classifica o l’ultima, noi dobbiamo cercare solo di fare più punti possibili nelle prossime tre partite".
Argomenti più discussi: Casertana, all’Arechi serve l’impresa: rossoblù chiamati a ribaltare la Salernitana; PLAY OFF - Casertana a due facce, sotto di 3 reti sfiora il pareggio: ora serve un’impresa all’Arechi; Cosa succede se Salernitana-Casertana finisce 0-1: cosa serve per passare il turno, ci sono o no i supplementari e i rigori; Casertana-Salernitana, pronto il tifo a distanza: poi stadio Arechi tutto granata.
PLAY OFF - Casertana a due facce, sotto di 3 reti sfiora il pareggio: ora serve un’impresa all’Arechi casertafocus.net/home/index.php… x.com
Casertana a Salerno: Proia promette battaglia! ? Con il suo gol ha riaperto la sfida del Pinto, dando il via alla rimonta della Casertana, che non si è concretizzata del tutto Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #calcio #eseiprotagonista #Arechi #Caserta # facebook
La Casertana si batte così: ecco come eliminare i falchetti reddit
PLAY OFF - Casertana a due facce, sotto di 3 reti sfiora il pareggio: ora serve un’impresa all’Arechi08:34:47 CASERTA. Una partita dalle due facce. La Casertana cade 2-3 nella gara d’andata dei playoff contro la Salernitana, ma esce dal Pinto con la consapevolezza di poter ancora giocarsi le proprie ... casertafocus.net