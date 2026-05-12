Dopo aver lasciato la Bulgaria, la carovana del Giro d’Italia è arrivata in Calabria. Jonas Vingegaard, tra i favoriti, ha commentato di aver preferito evitare il viaggio aereo, arrivando con mascherina e disinfettante in mano. La corsa continua con la squadra di Silva che difende la leadership, mentre i corridori affrontano le tappe italiane. La presenza di Vingegaard si aggiunge alle sfide di questa fase della competizione.

"Il viaggio aereo dalla Bulgaria me lo sarei evitato volentieri", il pensiero di Jonas Vingegaard dopo esser sbarcato col Giro in Italia, con mascherina in volto e disinfettante in mano per evitar rischi alla salute. Nessun problema, il danese si è lamentato anche nelle altre corse a tappe affrontate in stagione, Parigi-Nizza e Catalogna: siccome le ha vinte entrambe, dev’essere una cabala. Dopo il trasferimento dai Balcani e un giorno di riposo, il Giro riparte oggi con una tappa interamente calabra: da Catanzaro si va a Cosenza, 138 chilometri con la trappola di una salita lunga dopo 80 e un arrivo leggermente all’insù. Difficile vedere i velocisti, più facile un attaccante.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dopo la partenza in Bulgaria, oggi la carovana in Calabria. Il Giro in Italia, Silva difende la rosa

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