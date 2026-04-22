Capitale Europea dei Giovani | conclusa la valutazione di oltre 200 progetti

È terminata la valutazione di più di 200 progetti presentati per diventare Capitale Europea dei Giovani nel 2027. La selezione si è svolta dopo un percorso che ha coinvolto numerose realtà a livello locale, nazionale e europeo. La fase di analisi ha riguardato tutte le proposte raccolte, che ora passeranno alla fase successiva del processo di candidatura.

Si è conclusa la fase di valutazione delle oltre 200 idee progettuali raccolte per Parma European Youth Capital 2027, frutto di un percorso che ha coinvolto centinaia di realtà a livello locale, nazionale ed europeo. Le proposte, raccolte nei mesi scorsi, sono state analizzate e raggruppate per.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Riccione capitale europea del beach volley: torna il Beachline Festival con 200 campi lungo la spiaggia Leggi anche: Fondi per alberghi, b&b, ostelli e campeggi: al via la valutazione dei progetti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sky TG24 Timeline, Parma, capitale europea dei giovani 2027; La Capitale dei giovani prende forma: terminato l'esame delle 200 proposte presentate; Start up (e non solo), la scossa europea... Giovani e lavoro i conti che non tornano...Perché l'Europa può non essere un vaso di coccio...; 17 aprile 2026 Giornata europea dell informazione per i giovani e 40 anni della rete ERYICA. La Capitale dei giovani prende forma: terminato l'esame delle 200 proposte presentateParma, Beatrice Aimi, Emma Nicolazzi Bonati, Francesco Sansone, Consiglio locale dei giovani, Clg, Parma Eyc27, Comitato per Parma Eyc27, European Youth Forum, Parma capitale europea dei giovani 2027 ... gazzettadiparma.it Podgorica dichiarata Capitale europea della Gioventù 2028: un anno di idee e innovazioneDopo Tromsø nel 2026 e Parma nel 2027 è stata ufficialmente proclamata la Capitale Europea della Gioventù per il 2028: si tratta di Podgorica, la città del Montenegro che incentra la propria ... siviaggia.it Tra i progetti ammessi rientrano anche quelli collegati al programma “Napoli capitale europea dello sport 2026”, per un valore complessivo di circa 623 mila euro - facebook.com facebook Aperto il bando UE per la Capitale Europea del Turismo Intelligente Premiate le città tra sostenibilità , innovazione e accessibilità gdc.ancidigitale.it/aperto-il-band… x.com