Alassio si prepara a ospitare la 73ª edizione della Targa d’Oro, un evento dedicato alle bocce che richiama oltre mille partecipanti provenienti da vari paesi. Durante il weekend, si svolgeranno diverse gare coinvolgendo giocatori italiani e stranieri, con competizioni distribuite in più location della città. L’iniziativa, ormai consolidata, si conferma come uno degli appuntamenti più importanti nel settore e richiama appassionati e atleti da tutto il mondo.

La città di Alassio si prepara a vivere un altro fine settimana da capitale delle bocce. Sabato 18 e domenica 19 aprile va in scena la 73ª edizione della Targa d’Oro, una delle competizioni più longeve e partecipate della specialità volo, capace ancora una volta di rinnovarsi senza perdere il legame con la propria storia. I numeri confermano la grandezza dell’evento: oltre mille protagonisti, più di 290 formazioni e atleti dai 10 agli 80 anni. Il tabellone principale conta 221 quadrette, affiancate da una Targa Rosa sempre più partecipata e dalla Targa Junior Under 15, segno di un movimento vivo e trasversale. Non manca il respiro internazionale, con squadre provenienti da Francia, Svizzera, Slovenia, Croazia e Principato di Monaco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alassio capitale internazionale delle bocce: oltre mille protagonisti per la Targa d’Oro

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