Lelek chi è la band croata in gara all’Eurovision Song Contest con il brano Andromeda

Da metropolitanmagazine.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lelek è una band croata che partecipa all’Eurovision Song Contest con il brano “Andromeda”. La loro esibizione sarà nella prima semifinale, trasmessa in diretta questa sera su Raidue. La band rappresenta la Croazia in questa edizione del concorso musicale internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lelek è la band che rappresenterà la Croazia all’ Eurovision Song Contest con il brano Andromeda, in gara nella prima semifinale in diretta stasera su Raidue. Le Lelek rappresentano la Croazia all’Eurovision Song Contest. Formatosi nel 2024, le Lelek combinano elementi della musica tradizionale croata con un suono pop moderno. La band ha attirato molta attenzione nel loro paese d’origine con il singolo di debutto Tanani Nani, e ancora di più dopo la loro esibizione al festival musicale Dora 2025 con The Soul Of My Soul, brano classificatosi al quarto posto. La band è tornata alla competizione canora lo scorso 15 febbraio, quando hanno conquistato la vittoria con il brano Andromeda, assicurandosi al tempo stesso la possibilità di partecipare all’ Eurovision Song Contest di Vienna.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

lelek chi 232 la band croata in gara all8217eurovision song contest con il brano andromeda
© Metropolitanmagazine.it - Lelek, chi è la band croata in gara all’Eurovision Song Contest con il brano “Andromeda”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna

Chi è Felicia, la cantante in gara per la Svezia all’Eurovision Song Contest 2026Felicia è la cantante che si esibirà stasera per la Svezia sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna nel corso della prima semifinale...

Argomenti più discussi: Lelek all’Eurovision 2026, chi sono le cantanti della Croazia; Eurovision, la scaletta della prima semifinale: chi apre, chi chiude e quando canta Sal Da Vinci; Eurovision come una fashion week: tutti i look del tappeto turchese di Vienna; Vienna ospita la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest.

eurovision song contest lelek chi è laLelek all’Eurovision 2026, chi sono le cantanti della CroaziaCinque voci femminili per raccontare una storia di resistenza e dignità: le Lelek rappresentano la Croazia all’Eurovision 2026 ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web