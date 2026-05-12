Lelek è una band croata che partecipa all’Eurovision Song Contest con il brano “Andromeda”. La loro esibizione sarà nella prima semifinale, trasmessa in diretta questa sera su Raidue. La band rappresenta la Croazia in questa edizione del concorso musicale internazionale.

Lelek è la band che rappresenterà la Croazia all’ Eurovision Song Contest con il brano Andromeda, in gara nella prima semifinale in diretta stasera su Raidue. Le Lelek rappresentano la Croazia all’Eurovision Song Contest. Formatosi nel 2024, le Lelek combinano elementi della musica tradizionale croata con un suono pop moderno. La band ha attirato molta attenzione nel loro paese d’origine con il singolo di debutto Tanani Nani, e ancora di più dopo la loro esibizione al festival musicale Dora 2025 con The Soul Of My Soul, brano classificatosi al quarto posto. La band è tornata alla competizione canora lo scorso 15 febbraio, quando hanno conquistato la vittoria con il brano Andromeda, assicurandosi al tempo stesso la possibilità di partecipare all’ Eurovision Song Contest di Vienna.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lelek, chi è la band croata in gara all’Eurovision Song Contest con il brano “Andromeda”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna

Chi è Felicia, la cantante in gara per la Svezia all’Eurovision Song Contest 2026Felicia è la cantante che si esibirà stasera per la Svezia sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna nel corso della prima semifinale...

Argomenti più discussi: Lelek all’Eurovision 2026, chi sono le cantanti della Croazia; Eurovision, la scaletta della prima semifinale: chi apre, chi chiude e quando canta Sal Da Vinci; Eurovision come una fashion week: tutti i look del tappeto turchese di Vienna; Vienna ospita la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest.

In 1 Woche beginnt der #ESC. Türkei, die nicht teilnimmt, kritisiert den Song Contest wegen Israel Doch Ankara hat Probleme mit dem Song von Kroatien. Die Frauengruppe Lelek singt im TitelAndromeda von Frauen des Balkans, die vom Osmanischen Reic x.com

Lelek che canta la canzone etnica croata Naran?a dei Putokazi - reddit.com reddit

Lelek all’Eurovision 2026, chi sono le cantanti della CroaziaCinque voci femminili per raccontare una storia di resistenza e dignità: le Lelek rappresentano la Croazia all’Eurovision 2026 ... dilei.it