La cantatrice calva lo spettacolo tra l' assurdo e il quotidiano al Pan Teatro di Palermo
Domenica alle 18, al Pan Teatro di Palermo, sarà rappresentato “La cantatrice calva”, un testo di Ionesco considerato un esempio di teatro dell’assurdo. Lo spettacolo si svolge nel contesto di una produzione teatrale che combina elementi di comicità e situazioni bizzarre, tipiche di questo genere. La messa in scena si svolgerà nel teatro palermitano, portando in scena un classico del teatro contemporaneo.
Questa domenica, alle 18, in scena al Pan Teatro di Palermo un classico del teatro dell’assurdo: “La cantatrice calva” di Ionesco.“Un drammaturgo non deve mai trasmettere un messaggio didattico. Un drammaturgo deve limitarsi a essere un testimone della realtà”. Con queste parole, rilasciate.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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