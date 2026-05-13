La Campionaria contesa alla Fiera del Mediterraneo il Tar respinge il ricorso dell' organizzatore escluso
Il Tar ha respinto il ricorso presentato dall'organizzatore escluso dalla gestione della Campionaria alla Fiera del Mediterraneo. L'istanza aveva come obiettivo la sospensione immediata della graduatoria della gara, che prevedeva l’assegnazione temporanea dei padiglioni dal 1° gennaio al 30 giugno 2026. La decisione ha confermato l’esclusione dell’organizzatore dalla procedura di assegnazione degli spazi espositivi.
Avrebbero voluto mettere in discussione l'assegnazione degli spazi alla Fiera del Mediterraneo e ottenere la sospensione immediata della graduatoria della gara per la concessione temporanea dei padiglioni per il periodo che andava dal 1° gennaio al 30 giugno 2026. Ma il Tar ha deciso per il.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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