Elezioni comunali a Prato | Adinolfi escluso Il Tar respinge il ricorso

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha respinto il ricorso presentato da Mario Adinolfi, che aveva contestato l’esclusione della lista del Popolo della Famiglia dalle elezioni comunali di Prato previste per il 24 e 25 maggio. Questa decisione conferma che la lista non potrà partecipare alle imminenti consultazioni elettorali nella città toscana.

PRATO – Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da Mario Adinolfi contro l’esclusione dellalista del Popolo della famiglia dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Prato. Adinolfi intendeva candidarsi a sindaco. Farà ricorso al Consiglio di Stato. “Per quanto riguarda le amministrative a Prato – riferisce il Popolo della Famiglia in Toscana – abbiamo già pronto il ricorso al Consiglio di Stato. Impugniamo la sentenza del Tar della Toscana”. Secondo la sentenza del tribunale amministrativo “il numero di elettori del Comune di Prato che hanno sottoscritto la lista come risultante dal verbale della commissione ammonta a 370:...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni comunali a Prato: Adinolfi escluso. Il Tar respinge il ricorso Notizie correlate Elezioni a Prato, Adinolfi escluso. Il Tar respinge il ricorsoPrato, 4 maggio 2026 – Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da Mario Adinolfi contro l'esclusione della lista del Popolo della... Ricorso sulle elezioni comunali di Messina, il Tar respinge il “trasferimento” e rimanda tutto a CataniaSi muove tra Catania e Palermo il contenzioso sulle prossime elezioni comunali di Messina, che resta sospeso in attesa della decisione sulla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prato al voto 2026; Prato, verso le elezioni comunali: sei candidati sindaco e dodici liste – Tutti i 400 nomi in corsa; Prato, Adinolfi escluso dalla corsa per le Amministrative; La sfida del voto senza Adinolfi. Escluso il Popolo della Famiglia dalle elezioni comunali a Prato. Elezioni comunali a Prato: Adinolfi escluso. Il Tar respinge il ricorsoIl Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da Mario Adinolfi contro l'esclusione della lista del Popolo della famiglia dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Prato ... firenzepost.it Elezioni Prato, Tar respinge ricorso di Adinolfi contro l'esclusioneRespinto dal Tar della Toscana il ricorso presentato da Mario Adinolfi, contro l'esclusione della lista del Popolo della famiglia dalle elezioni comunali ... gonews.it Elezioni comunali Taurianova, Loprete sfida gli altri candidati al confronto pubblico - facebook.com facebook Travagliato, elezioni comunali: i tre candidati sindaco si presentano - Abbiamo chiesto a Christian Bertozzi , Renato Pasinetti e Alberto Trainini di esporre agli elettori la propria posizione su alcuni temi importanti. - QuiBrescia x.com