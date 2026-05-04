Elezioni a Prato Adinolfi escluso Il Tar respinge il ricorso

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana ha deciso di respingere il ricorso presentato da un candidato contro l’esclusione di una lista alle prossime elezioni comunali di Prato, previste per il 24 e 25 maggio. La decisione riguarda la lista del Popolo della Famiglia, che non potrà partecipare alle votazioni di questo turno. La lista era stata esclusa prima del voto, e il ricorso è stato rigettato in via definitiva.

Prato, 4 maggio 2026 – Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da Mario Adinolfi contro l' esclusione della lista del Popolo della famiglia dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio a Prato. Adinolfi intendeva candidarsi a sindaco. Farà ricorso al Consiglio di Stato. "Per quanto riguarda le amministrative a Prato – riferisce il Popolo della Famiglia in Toscana – abbiamo già pronto il ricorso al Consiglio di Stato. Impugniamo la sentenza del Tar della Toscana”. https:www.lanazione.itvideomario-adinolfi-candidato-sindaco-a-prato-aggredisce-inviato-delle-iene-lgxk7sx9 Secondo la sentenza del tribunale amministrativo "il numero...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni a Prato, Adinolfi escluso. Il Tar respinge il ricorso Notizie correlate Ricorso sulle elezioni comunali di Messina, il Tar respinge il “trasferimento” e rimanda tutto a CataniaSi muove tra Catania e Palermo il contenzioso sulle prossime elezioni comunali di Messina, che resta sospeso in attesa della decisione sulla... Fonderie Pisano, Tar respinge ricorso: il plauso della Regione CampaniaTempo di lettura: < 1 minutoLa Regione Campania prende atto della decisione del TAR di respingere il ricorso presentato dalle Fonderie Pisano,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prato, Adinolfi escluso dalla corsa per le Amministrative; La sfida del voto senza Adinolfi. Escluso il Popolo della Famiglia dalle elezioni comunali a Prato; Firme fantasma, senza documenti, o di persone decedute: Adinolfi escluso dalla corsa a sindaco di Prato; Elezioni amministrative, sono sei i candidati a sindaco: non ammesso Adinolfi, c’è Paradiso. Perché Adinolfi è stato escluso dalle comunali a PratoInvalidata la raccolta firme per la presentazione delle liste. Adinolfi, escluso dalla corsa al Comune, non ci sta e presenta ricorso al Tar ... policymakermag.it Prato, Adinolfi escluso dalla corsa per le AmministrativeSi riduce a sei il numero dei candidati sindaco alle prossime elezioni comunali di Prato. Esclusa dalla competizione ... controradio.it Tre indagati, tutti associabili al movimento del sindaco Mastella e a una kermesse di partito poco prima delle elezioni regionali - facebook.com facebook Le ragioni per contrastare Netanyahu e sperare che alle prossime elezioni lui e la sua eredità politica vengano liquidate sono innumerevoli e io le condivido tutte. Ma è inaccettabile che in una mostra promossa da Comune di Martina Franca e ospitata nel Pal x.com