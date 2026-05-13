Durante il campionato di calcio 1986-87 di serie C1, l’allenatore del Siena era Marcello Lippi. La sua esperienza alla Robur si è conclusa in modo sfortunato, con una stagione caratterizzata da risultati deludenti e difficoltà sul campo. Quella breve parentesi rappresenta una tappa nella carriera del tecnico, prima di intraprendere percorsi più impegnativi nel calcio professionistico.

Si svolgeva il campionato di calcio 1986-87 della serie C1 e Marcello Lippi era l’allenatore del Siena. Nella foto di Augusto Mattioli lo vediamo in corso di una intervista. Sullo sfondo un giovanissimo Alessandro Pagliai. Lippi fu il mister bianconero per meno di una stagione. Proveniva dal Pontedera per poi approdare alla Pistoiese. Sono ancora lontani gli anni della grande ribalta, alla Juventus e poi alla Nazionale, scudetti, Champions e Campionato del Mondo. Dieci anni dopo il Siena, con la sua breve permanenza al netto di risultati piuttosto scarsi, sarà giudicato come il miglior allenatore italiano. Così va il calcio: il mister paga sempre per primo e ogni carriera, anche dei migliori, è piena di alti e bassi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La breve stagione di Marcello Lippi. Alla Robur avventura sfortunata

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