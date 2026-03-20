La Robur si presenta in ottima forma e senza timori, con un finale di stagione ricco di speranze. In sole sei giornate, la squadra guidata da Gill Voria ha ottenuto risultati che testimoniano un miglioramento evidente. La squadra sembra aver trovato un ritmo stabile e una certa fiducia, portando avanti un percorso che lascia intravedere sviluppi promettenti per il futuro.

Chiamarlo ‘momento positivo’ è fin troppo riduttivo: in sei giornate la Robur di Gill Voria ha conquistato 16 punti – 16 anche le reti realizzate, a fronte delle 5 subite – ed è rientrata di prepotenza nella griglia play off: i 45 punti totali – pur in coabitazione con il Terranuova Traiana – le valgono il quarto posto con la concreta possibilità, nelle sette partite che la separano dal gong della stagione regolare, di scalare ancora posizioni, Seravezza Pozzi e Tau Altopascio permettendo. Questo rush finale, del resto, mette in palio punti pesanti: già domenica, a pestare l’erba del Franchi sarà il Foligno che, appena due punti sotto, tenterà il sorpasso per rientrare nella lotta finale per gli spareggi (il Terranuova Traiana ospiterà il Grosseto . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur in forma e senza alcuna paura. Finale di stagione pieno di speranza

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