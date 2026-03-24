Non finisce di sorprendere, la Robur. Dopo il pareggio al cardiopalma di Prato, arrivato nei minuti di recupero, contro il Foligno i bianconeri hanno messo in cassaforte la vittoria allo scoccare del 90’ grazie a un rigore trasformato da Mastalli. Parlando la lingua dei numeri, si tratta della sesta vittoria su sette partite giocate con Gill Voria in panchina, per un totale di 19 punti validi il quarto posto, a -4 dal podio. Diciannove come le reti segnate, a fronte delle 7 subite. Un’apoteosi considerando che sono praticamente la metà di quelle realizzate in totale, 40. Partito fortissimo, il Siena, ha giocato una prima mezz’ora da applausi; è passato in vantaggio con Andolfi (meritatissimo il suo gol) e ha raddoppiato con un immenso Ciofi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bella iniezione di fiducia per la Robur. La squadra deve crederci fino alla fine

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Tutto quello che riguarda Bella iniezione

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"Prima volta in finale qui, significa molto per me. Una bella iniezione di fiducia anche per Miami, per concludere la stagione sul cemento nel miglior modo possibile, e poi inizierà qualcosa di nuovo con la terra battuta. Sono molto concentrato su domani, vedre facebook