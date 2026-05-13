La bocca del lupo al Chiostro di Sant’Agostino chiude la stagione di Lunaria a Levante

La stagione 2026 di “Lunaria a Levante” si conclude con la rappresentazione “La bocca del lupo” al Chiostro di Sant’Agostino. I due spettacoli di sabato 16 maggio sono già esauriti, mentre le prenotazioni per eventuali repliche nel pomeriggio di domenica 17 maggio sono ancora aperte. L’evento si inserisce nel calendario di incontri culturali organizzati nella location storica, attirando un pubblico interessato alla programmazione teatrale.

L’edizione 2026 di “Lunaria a Levante” si conclude con “La bocca del lupo” al Chiostro di Sant’Agostino: già sold out i due appuntamenti di sabato 16 maggio, sono ancora aperte le prenotazioni per eventuali nuove repliche nel pomeriggio di domenica 17 maggio.Lo spettacolo è tratto dal romanzo di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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