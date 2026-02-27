Il gatto dagli stivali sabato al Teatro Iqbal per Lunaria a Levante
Sabato 28 febbraio alle 15, al Teatro Iqbal dell’Istituto comprensivo Castelletto, si terrà l’ultimo appuntamento di Lunaria a Levante dedicato ai bambini. La rappresentazione si intitola “Il gatto dagli stivali” ed è interpretata da Daniele De Bernardi. L’evento si svolge presso la scuola Maria Mazzini di corso Firenze. La scena è pronta per accogliere i più piccoli spettatori.
