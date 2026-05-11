Il Premio Strega 2026 è approdato a Veroli trasformando il Chiostro di Sant’Agostino in un luogo di incontro tra letteratura visioni e presente

Da frosinonetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio Strega 2026 si è svolto a Veroli, dove il Chiostro di Sant’Agostino è stato scelto come sede. Sono stati presentati dodici libri, ciascuno con voci diverse, nel contesto di uno spazio che ha ospitato incontri e discussioni. L’evento ha riunito autori e lettori in un ambiente aperto e suggestivo, trasformando il chiostro in un punto di riferimento per la cultura e la letteratura.

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Dodici libri, voci diverse e un unico spazio attraversato dalle storie: il Premio Strega 2026 è approdato a Veroli trasformando il Chiostro di Sant’Agostino in un luogo di incontro tra letteratura, visioni e presente.Grande partecipazione, ieri sera, per la tappa verolana della dozzina finalista.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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