Quest'anno, alla Biennale, i premi saranno decisi dai visitatori invece che dalla tradizionale giuria. Questa novità rappresenta un cambiamento rispetto alle scelte passate, portando un metodo diverso di attribuzione dei riconoscimenti. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre si attende di vedere come funzionerà nel concreto questa modalità di selezione.

Quest'anno i premi verranno assegnati dai visitatori: una soluzione inedita e secondo molti non adatta un'esposizione di questo livello Quest’anno per la prima volta i vincitori della Biennale d’arte di Venezia, una delle più importanti e prestigiose manifestazioni d’arte contemporanea, non saranno scelti da una giuria internazionale, ma direttamente dai visitatori dell’esposizione. L’ha deciso il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, in seguito alle dimissioni della giuria che quest’anno era stata incaricata di assegnare i premi. Il ricorso ai “Leoni dei Visitatori” è però una soluzione inedita e piuttosto bizzarra che ha generato molte perplessità tra gli addetti ai lavori e tra gli artisti.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Biennale può fare a meno della giuria?

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