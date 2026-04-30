Si è dimessa la Giuria internazionale della Biennale di Venezia

La Giuria internazionale della 61a Esposizione internazionale d'Arte alla Biennale di Venezia si è dimessa. La commissione comprendeva Solange Farkas come presidente, insieme a Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. La mostra avrebbe dovuto aprire il 9 maggio.

Si è dimessa la Giuria internazionale della 61a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia, all'indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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