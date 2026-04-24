Durante la mattinata a Venezia, il presidente della giuria della Biennale ha annunciato che nessuna opera proveniente da Israele o dalla Russia riceverà premi in questa edizione. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un incontro informale con il governatore nella caffetteria di Ca’ Giustinian, mentre si sorseggiava un caffè amaro. La decisione riguarda le opere presentate alla mostra, senza ulteriori dettagli sui criteri adottati.

VENEZIA - Sorseggiando un espresso amaro con il governatore Alberto Stefani, nella caffetteria di Ca’ Giustinian, a metà mattina il presidente Pietrangelo Buttafuoco confida di sentirsi un po’ «uno, nessuno e centomila». È la citazione pirandelliana del giorno, vista la puntata della sua rubrica “Caravanserai” su SkyTg24, dedicata al saggio “La democrazia non esiste in natura” di Luciano Violante e Marta Cartabia: «Una, nessuna, centomila sono le destre al mondo. Ma nemmeno una tra le censibili è riconducibile al fascismo». Sarà che ci troviamo nell’ex Sala degli Specchi, ma sembra davvero tutto un gioco di riflessi, a due settimane dalla pre-apertura dell’Esposizione Internazionale d'Arte, con le infinite polemiche sul padiglione russo.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, la giuria: «Non premieremo alcuna opera di Israele e della Russia»

Notizie correlate

Biennale Arte 2026, la giuria ignorerà i padiglioni di Russia e IsraelePer i premi della Biennale Arte 2026, che aprirà il prossimo 9 maggio, non saranno considerati i padiglioni nazionali di Russia e Israele.

Biennale d’Arte di Venezia: Giuria esclude dai premi Russia e IsraeleROMA – La Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia “si asterrà dal considerare quei Paesi, i cui leader sono attualmente accusati di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Biennale di Venezia, giuria esclude dai premi Russia e Israele; Biennale di Venezia, la giuria non assegnerà premi ai paesi accusati di crimini umanitari; Biennale, la giuria esclude Russia e Israele dai premi. E Mosca attacca sui fondi Ue; Biennale Arte, giuria esclude Russia e Israele dai premi: Niente a chi è accusato di crimini contro l’umanità.

Biennale, la giuria: «Non premieremo alcuna opera di Israele e della Russia»VENEZIA - Sorseggiando un espresso amaro con il governatore Alberto Stefani, nella caffetteria di Ca’ Giustinian, a metà mattina il presidente Pietrangelo Buttafuoco confida ... ilgazzettino.it

Biennale di Venezia, la giuria non considererà per i premi Russia e IsraeleLa decisione della giuria dell'esposizione fa seguito all'annuncio della Commissione europea di voler tagliare i finanziamenti per i prossimi tre anni dopo la riapertura del padiglione della Russia. D ... msn.com

La Giuria della Biennale Arte: "Israele e Russia esclusi dai premi. Non considereremo i Paesi i cui leader sono accusati di crimini contro l'umanità" #ANSA - facebook.com facebook

Biennale, la giuria esclude Russia e Israele dai premi. «Niente ai paesi i cui leader sono accusati di crimini contro l'umanità» x.com