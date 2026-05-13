La Biennale di Venezia dentro le polemiche | la politica può censurare l' arte?

La partecipazione di artisti provenienti dalla Russia e da Israele alla Biennale di Venezia ha suscitato discussioni e tensioni tra i partecipanti e le istituzioni. Le polemiche si sono concentrate sulla presenza di queste nazioni, con alcune voci che chiedevano il boicottaggio e altre che difendevano la libertà di espressione artistica. La questione ha acceso un dibattito pubblico sulla compatibilità tra scelte politiche e l’evento culturale, portando alla ribalta questioni di responsabilità e censura.

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Questo articolo sulla Biennale di Venezia è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 19 maggio 2026. Il ritorno della Russia ha creato non poco imbarazzo politico al governo italiano impegnato, insieme alla Nato, a sostenere Kiev e a sanzionare Mosca, tanto che il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha dichiarato: «L’arte non è libera quando è scelta da un’autocrazia». Contro questa presenza si sono schierati, ovviamente, anche i ministri degli Esteri e della Cultura ucraini, che ricordano come l’invasione del loro Paese abbia causato, a oggi, la morte di 346 artisti, di 132 professionisti dei media e la distruzione di migliaia di siti culturali.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La Biennale di Venezia dentro le polemiche: la politica può censurare l'arte? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La giuria della Biennale d’Arte di Venezia si dimette in seguito ad una controversia politicaSta per cominciare il periodo d’oro per l’arte a Venezia, ma cominciano delle bollenti polemiche legate ad alcune controversie politiche. L’arte non può essere neutrale alla biennale di VeneziaSe cercate un barometro delle tensioni che stravolgono il mondo non dovete guardare alle Nazioni Unite, ma alla Biennale di arte contemporanea di... Argomenti più discussi: Biennale Arte 2026: un ricco programma di Performance; Via alla Biennale di Venezia 2026: quali sono i padiglioni da non perdere; Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia spiegato bene; Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapo. FROM OASI ZEGNA TO LA BIENNALE DI VENEZIA ZEGNART proudly continues its patronage of Chiara Camoni’s work with Con te con tutto, a project curated by Cecilia Canziani for the Italian Pavilion at La Biennale di Venezia. 9th May – 22nd November Ar x.com Radhika Ambani in un sari Givenchy su misura per l'apertura della 61ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, 9 maggio 2026. Ispirato ai vestiti a tema sari indossati da Audrey Hepburn e Jackie Kennedy. reddit Le proteste contro la partecipazione di Israele alla Biennale di VeneziaIl giorno prima dell'apertura dell'esposizione d'arte c'è stato un piccolo corteo e alcuni padiglioni sono stati chiusi ... ilpost.it