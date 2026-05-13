La Biennale di Venezia dentro le polemiche | la politica può censurare l' arte?

Da vanityfair.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partecipazione di artisti provenienti dalla Russia e da Israele alla Biennale di Venezia ha suscitato discussioni e tensioni tra i partecipanti e le istituzioni. Le polemiche si sono concentrate sulla presenza di queste nazioni, con alcune voci che chiedevano il boicottaggio e altre che difendevano la libertà di espressione artistica. La questione ha acceso un dibattito pubblico sulla compatibilità tra scelte politiche e l’evento culturale, portando alla ribalta questioni di responsabilità e censura.

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Questo articolo sulla Biennale di Venezia è pubblicato sul numero 21 di Vanity Fair in edicola fino al 19 maggio 2026. Il ritorno della Russia ha creato non poco imbarazzo politico al governo italiano impegnato, insieme alla Nato, a sostenere Kiev e a sanzionare Mosca, tanto che il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha dichiarato: «L’arte non è libera quando è scelta da un’autocrazia». Contro questa presenza si sono schierati, ovviamente, anche i ministri degli Esteri e della Cultura ucraini, che ricordano come l’invasione del loro Paese abbia causato, a oggi, la morte di 346 artisti, di 132 professionisti dei media e la distruzione di migliaia di siti culturali.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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