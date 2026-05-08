Alla Biennale di Venezia si discute ancora di come l’arte si relazioni alla politica, senza trovare una risposta definitiva. La questione, sempre presente nelle esposizioni, riguarda il ruolo delle opere e dei loro autori nel contesto sociale e politico attuale. Questa tensione tra espressione artistica e messaggi di natura civile continua a caratterizzare l’evento, che ogni anno richiama l’attenzione di pubblico e critica.

Se cercate un barometro delle tensioni che stravolgono il mondo non dovete guardare alle Nazioni Unite, ma alla Biennale di arte contemporanea di Venezia, che ha preso il via in settimana. La biennale è una sorta di olimpiade dell’arte contemporanea, dove gli artisti rappresentano gli stati e in cui il premio principale, il Leone d’oro, vale come una medaglia. Quest’anno la biennale è in fermento a causa dei grandi conflitti della nostra epoca: l’invasione russa dell’Ucraina, Gaza e le minacce di Donald Trump. Il 7 maggio, in una sorta di programma artistico alternativo, il gruppo femminista Femen e il collettivo di musiciste russe Pussy Riot hanno manifestato rumorosamente davanti al padiglione russo.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’arte non può essere neutrale alla biennale di Venezia

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