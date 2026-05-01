La giuria della Biennale d’Arte di Venezia si è dimessa a causa di una disputa politica che ha coinvolto l’evento. Mentre si avvicina il periodo più atteso per l’arte in città, si sono sollevate tensioni che hanno portato alle dimissioni dei membri della giuria. La questione ha attirato l’attenzione sulla situazione che interessa la manifestazione e la sua organizzazione.

Sta per cominciare il periodo d’oro per l’arte a Venezia, ma cominciano delle bollenti polemiche legate ad alcune controversie politiche. La giuria della Mostra Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia si è dimessa pochi giorni dopo aver annunciato l’esclusione dalla selezione per i premi dei padiglioni nazionali che rappresentano territori i cui leader sono accusati di crimini contro l’umanità dalla Corte Penale Internazionale. Israele e Russia sotto i riflettori. L’esclusione è stata vista come un attacco mirato specificamente ai padiglioni di Israele e Russia, i cui leader, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin, sono stati oggetto di mandati di arresto da parte della Corte penale internazionale per presunti crimini di guerra.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La giuria della Biennale d’Arte di Venezia si dimette in seguito ad una controversia politica

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