La bellezza è di casa sul red carpet di Cannes 2026 Inaugurano la kermesse Demi Moore dalla chioma lucidissima e Jane Fonda riccia scultorea

Da iodonna.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul red carpet di Cannes 2026, le attrici Demi Moore e Jane Fonda sono arrivate per inaugurare la manifestazione. Demi Moore, con i capelli lucidi, e Jane Fonda, con riccioli definiti, sono state le prime a calcare la passerella. Il tappeto rosso è pronto, la cerimonia sta per cominciare e il sole splende sulla Croisette. La manifestazione cinematografica ha così preso il via con due grandi protagoniste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C i siamo: il tapis rouge è srotolato, le star stanno per arrivare sulla Croisette e il sole splende. È tutto pronto per la 79ª edizione del Festival di Cannes, in programma quest’anno dal 12 al 23 maggio. Dieci giorni dedicati al cinema internazionale e d’autore, ma anche alla bellezza. A celebrare questo connubio è ancora una volta L’Oréal Paris, Official Make-up Partner dell’evento, che porterà sulla Montée des Marches alcune delle donne più iconiche e affascinanti dello star system. Tra le star più attese ci sono Natalie Portman, Jane Fonda, Monica Bellucci, Julianne Moore e molte altre. Festival di Cannes 2026 al via: c’è già chi prenota il posto in prima fila X Leggi anche › Festival di Cannes 2026, si apre nel nome di Thelma e Louise Cannes 2026, L’Oréal Paris è official makeup.🔗 Leggi su Iodonna.it

la bellezza 232 di casa sul red carpet di cannes 2026 inaugurano la kermesse demi moore dalla chioma lucidissima e jane fonda riccia scultorea
© Iodonna.it - La bellezza è di casa sul red carpet di Cannes 2026. Inaugurano la kermesse Demi Moore, dalla chioma lucidissima, e Jane Fonda, riccia scultorea
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Cannes 2026: da Scarlett Johansson a Demi Moore, le star sul red carpet

Festival di Cannes 2026, Demi Moore dagli iconici glass hair e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri votiÈ arrivato il momento di aprire il sipario sul festival del cinema in Costa Azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate.

Argomenti più discussi: Demi Moore: Sono grata a Cannes, mi ha ridato la vita; Le beauty news del mese di maggio 2026; Festival di Cannes 2026, pagelle look della prima serata: Demi Moore divina (8), scivolone di Heidi Klum (5); Jane Fonda al Festival di Cannes 2026 con la sua bellezza senza tempo: a 88 anni in un abito audace Gucci è la più affascinante di tutte.

demi moore la bellezza è diDemi Moore a pois colorati a Cannes 2026, la scelta di stile per il primo giorno di FestivalDemi Moore apre Cannes 2026 con uno dei look più originali del Festival: un abito Jacquemus a pois colorati effetto coriandolo che trasforma il photocall in una passerella rétro e giocosa ... dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web