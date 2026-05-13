Sul red carpet di Cannes 2026, le attrici Demi Moore e Jane Fonda sono arrivate per inaugurare la manifestazione. Demi Moore, con i capelli lucidi, e Jane Fonda, con riccioli definiti, sono state le prime a calcare la passerella. Il tappeto rosso è pronto, la cerimonia sta per cominciare e il sole splende sulla Croisette. La manifestazione cinematografica ha così preso il via con due grandi protagoniste.

C i siamo: il tapis rouge è srotolato, le star stanno per arrivare sulla Croisette e il sole splende. È tutto pronto per la 79ª edizione del Festival di Cannes, in programma quest’anno dal 12 al 23 maggio. Dieci giorni dedicati al cinema internazionale e d’autore, ma anche alla bellezza. A celebrare questo connubio è ancora una volta L’Oréal Paris, Official Make-up Partner dell’evento, che porterà sulla Montée des Marches alcune delle donne più iconiche e affascinanti dello star system. Tra le star più attese ci sono Natalie Portman, Jane Fonda, Monica Bellucci, Julianne Moore e molte altre. Festival di Cannes 2026 al via: c’è già chi prenota il posto in prima fila X Leggi anche › Festival di Cannes 2026, si apre nel nome di Thelma e Louise Cannes 2026, L’Oréal Paris è official makeup.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La bellezza è di casa sul red carpet di Cannes 2026. Inaugurano la kermesse Demi Moore, dalla chioma lucidissima, e Jane Fonda, riccia scultorea

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