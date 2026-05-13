La bellezza come atto politico se il voto si fa opera d’arte

Da arezzonotizie.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modo di comunicare il voto prende forma attraverso una campagna senza precedenti. L'organizzazione politica Alternativa Comune ha scelto di trasformare i manifesti elettorali in vere e proprie opere d’arte, puntando a superare le consuete immagini di candidati. Questa iniziativa mira a rendere la comunicazione politica più estetica e coinvolgente, puntando sulla bellezza come forma di espressione e di proposta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alternativa Comune lancia una diversa campagna, quella capace di trasformare la comunicazione elettorale in espressione poetica: una serie di manifesti d'artista pensati per rompere la monotonia delle solite facce e donare invece bellezza. Ogni manifesto affisso non è più un semplice veicolo di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Socrate sans défense 1/4 Une défense paradoxale

Video Socrate sans défense 1/4 Une défense paradoxale

Notizie correlate

Leggi anche: Nordio prende atto del referendum: "Il popolo è sovrano, il voto non ha significato politico"

Opera d'arte rubata a Monselice 49 anni fa, rinvenuta nella bergamascaI carabinieri del nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, in collaborazione con i colleghi del nucleo di Monza e con il...

Temi più discussi: Alla Fondazione Dries Van Noten la bellezza è un atto di resistenza; Obey alle Gallerie d’Italia a Napoli: il potere della pace come atto politico; Neurobeauty: il make-up che parla al cervello (prima ancora che allo specchio); La Scala e l'Orchestra Verdi. Milano fa della memoria un atto collettivo e fisico.

la bellezza come attoFondazione Dries Van Noten inaugura a Venezia The Only True Protest Is Beauty, la bellezza come atto criticoA Palazzo Pisani Moretta, oltre 200 opere tra moda, design, arte e artigianato costruiscono il primo progetto espositivo della Fondazione ... archiportale.com

IFO è ARTE: bellezza come atto di cura, umanizzazione e prevenzioneNel cuore della Settimana della Salute della Donna, presentate due nuove iniziative. IFO è ARTE: bellezza come atto di cura, umanizzazione e prevenzione Regione Lazio, IFO e Istituto Gentili insieme ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web