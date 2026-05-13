La bellezza come atto politico se il voto si fa opera d’arte
Un nuovo modo di comunicare il voto prende forma attraverso una campagna senza precedenti. L'organizzazione politica Alternativa Comune ha scelto di trasformare i manifesti elettorali in vere e proprie opere d’arte, puntando a superare le consuete immagini di candidati. Questa iniziativa mira a rendere la comunicazione politica più estetica e coinvolgente, puntando sulla bellezza come forma di espressione e di proposta.
Alternativa Comune lancia una diversa campagna, quella capace di trasformare la comunicazione elettorale in espressione poetica: una serie di manifesti d'artista pensati per rompere la monotonia delle solite facce e donare invece bellezza. Ogni manifesto affisso non è più un semplice veicolo di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Socrate sans défense 1/4 Une défense paradoxale
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