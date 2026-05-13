La bellezza come atto politico se il voto si fa opera d’arte

Un nuovo modo di comunicare il voto prende forma attraverso una campagna senza precedenti. L'organizzazione politica Alternativa Comune ha scelto di trasformare i manifesti elettorali in vere e proprie opere d’arte, puntando a superare le consuete immagini di candidati. Questa iniziativa mira a rendere la comunicazione politica più estetica e coinvolgente, puntando sulla bellezza come forma di espressione e di proposta.

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