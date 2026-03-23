Nordio prende atto del referendum | Il popolo è sovrano il voto non ha significato politico

Da agi.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Prendo atto con rispetto della decisione del  popolo sovrano ". Lo dichiara il  ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando dell'esito del  referendum.  "Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il  progetto ideato da Giuliano Vassalli  con il  processo accusatorio  e consacrato dall' articolo 111 della Costituzione  che definisce il  giudice terzo e imparziale ", aggiunge. Nordio: il voto non ha un significato politico. "Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la  complessità di questa riforma. Non è nostra intenzione attribuire o meno a questo  voto  un  significato politico ", aggiunge il  ministro della Giustizia Carlo Nordio, in merito al  risultato del referendum. 🔗 Leggi su Agi.it

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