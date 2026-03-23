AGI - "Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano ". Lo dichiara il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando dell'esito del referendum. "Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall' articolo 111 della Costituzione che definisce il giudice terzo e imparziale ", aggiunge. Nordio: il voto non ha un significato politico. "Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la complessità di questa riforma. Non è nostra intenzione attribuire o meno a questo voto un significato politico ", aggiunge il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in merito al risultato del referendum. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nordio prende atto del referendum: "Il popolo è sovrano, il voto non ha significato politico"

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