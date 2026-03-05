Opera d' arte rubata a Monselice 49 anni fa rinvenuta nella bergamasca

I carabinieri del nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, insieme ai colleghi di Monza e sotto la supervisione della Procura di Bergamo, hanno ritrovato a Zogno una statua lignea raffigurante “Madonna con Bambino”. L’opera, rubata a Monselice 49 anni fa, è stata recuperata durante un’operazione che ha portato al sequestro del bene culturale.

I carabinieri del nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Venezia, in collaborazione con i colleghi del nucleo di Monza e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Bergamo, hanno recuperato a Zogno (Bergamo) una pregiata statua lignea raffigurante "Madonna con Bambino" del XIV secolo. La statua è stata rubata a Monselice il 10 marzo 1977 dal "Castello Cini", attualmente denominato "Castello di Monselice" e il furto denunciato presso la stazione dei carabinieri facente parte della Compagnia di Abano. All'epoca, le fotografie della scultura sono state inserite dai carabinieri TPC nella "Banca Dati dei Beni Culturali illecitamente sottratti", un archivio informatizzato che conserva quasi otto milioni di manufatti censiti di cui circa un milione ancora da ricercare.