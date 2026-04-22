Nuove delghe per i consiglieri Mascia e Pastore il sindaco | Al mio fianco due consiglieri esperti e capaci

Il sindaco ha annunciato l’assegnazione di nuovi incarichi ai consiglieri comunali Luigi Albore Mascia e Massimo Pastore. Mascia, rappresentante di Pescara Futura, e Pastore, esponente di Fratelli d’Italia, sono stati confermati come consiglieri di fiducia del primo cittadino. Il sindaco ha sottolineato di avere al suo fianco due figure “esperte e capaci” in occasione della presentazione delle nuove deleghe.

Nuovi incarichi per i due consiglieri comunali Luigi Albore Mascia (Pescara Futura) e Massimo Pastore (Fratelli d’Italia). Ai due il sindaco Carlo Masci, con decreto sindacale 27, ha conferito nuove deleghe interorganiche “nell’ottica di rafforzare l’azione amministrativa e garantire maggiore.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate False residenze per avere voti, dopo gli arresti scatta la sospensione per il sindaco e due consiglieriA Forza d’Agrò provvedimento della Prefettura dopo le misure cautelari nell’inchiesta su attestazioni fittizie e presunti condizionamenti delle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Precalcolate Isa, delega unica per i dati per il concordato; Riforma della farmaceutica, Gimbe boccia la delega: Troppo generica e senza copertura; Conpait rafforza il Direttivo nazionale, nuove deleghe per formazione e gelato · ilreggino.it; Il sindaco Masci ufficializza le deleghe assegnate agli assessori. Nuove delghe per i consiglieri Mascia e Pastore, il sindaco: Al mio fianco due consiglieri esperti e capaciNuovi incarichi per i due consiglieri comunali Luigi Albore Mascia (Pescara Futura) e Massimo Pastore (Fratelli d’Italia). Ai due il sindaco Carlo Masci, con decreto sindacale 27, ha conferito nuove ... ilpescara.it Villa San Giovanni. Riorganizzazione della giunta: nuove deleghe per lo sprint finale dell’amministrazioneLa squadra di assessori e consiglieri comunali si è redistribuita il carico con generosità e obiettività per questo sprint finale ... ilmetropolitano.it #Conpait rafforza il Direttivo nazionale - Nuovi ingressi e nuove deleghe per una governance più ampia e qualificata - https://www.ilmetropolitano.it/2026/04/21/conpait-rafforza-il-direttivo-nazionale/ #ilmetropolitano - facebook.com facebook